Демчишин повідомив, скільки електроенергії Україна купила у Росії й за якою ціною

Україна в січні імпортувала близько 380 млн кВт/год електроенергії з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«У січні було імпортовано приблизно 380 млн кВт/год електроенергії (з Росії - УНІАН)», - сказав Демчишин.

За його словами, Україна може імпортувати з Росії до 1 млрд кВт/год електроенергії, однак у такому обсязі імпорту зараз немає необхідності. При цьому міністр повідомив, що в січні за електроенергію з Росії було сплачено меншу суму, ніж та, яка вказана в контракті, оскільки у вихідні дні вартість електроенергії на 30% дешевша, ніж у будні.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

Читайте такожДемчишин попросив три дні на пояснення щодо імпорту електроенергії з РосіїЗа даними Міністерства енергетики РФ, укладено угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набув чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного та безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) та «Укрінтеренерго».

31 грудня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна імпортуватиме електроенергію з РФ по 85 коп. за кВт/год.