Ціни на нафту зростають, але підвищення стримується високими запасами нафти в світі і стабільним видобутком ОПЕК.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,81 до $57,38 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,92 до $51,40. У четвер обидва еталони подорожчали більш ніж на $2 за рахунок збройного конфлікту в Лівії і стимулюючих заходів центробанку Китаю, передає Рейтер.

"Є ознаки підвищення попиту на фізичному ринку найближчим часом, але цього недостатньо, щоб суттєво скоротити надлишок пропозиції", - написав у звіті аналітик National Australia Bank Вайен Гавкіт.

Все більше представників ОПЕК кажуть, що не очікують швидкого зростання цін, незважаючи на те, що вони піднялися з шестирічного мінімуму. Саудівська Аравія в четвер знизила ціни для азіатських клієнтів до мінімальних як мінімум за 12 років.

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Звіт про зайнятість у США, який вийде в п'ятницю, дозволить інвесторам оцінити стан найбільшої економіки світу, яка займає перше місце зі споживання нафти.

На дев'яти американських НПЗ, чия потужність складає 10% від загальної потужності нафтопереробки в країні, з неділі триває страйк, в той час як Royal Dutch Shell веде переговори з лідерами профспілки про зарплату співробітників підприємств.