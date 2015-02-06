Віце-прем'єр Вощевський доручив розробити план щодо вивезення вугілля з Донбасу

Віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський доручив ряду міністерств, а також Державній фіскальній службі та Службі безпеки України подати в Кабінет міністрів свої пропозиції з вивезення вугілля, що видобувається на Донбасі.

Як повідомила прес-служба віце-прем'єра, відповідне доручення Вощевський дав після першого засідання очолюваного ним Антикризового енергетичного штабу.

«Завдання чітке і однозначне - завантажити вугілля і довезти його до генеруючих станцій. Ми готові і об'єднуватимемо зусилля зі всіма, хто може допомогти нам у вирішенні цього завдання, щоб запобігти віяловим відключенням у разі зниження температури», - цитує Вощевського прес-служба.

Віце-прем'єр також звернув увагу на необхідність терміново розробити і подати на розгляд нормативні акти, які мають максимально спростити процедуру перевірок походження вугілля і не затримувати його постачання на українські ТЕС.

Читайте такожЯпонські фахівці допоможуть перевести українські ТЕС на недефіцитне вугілляДовідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, що тривають з квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрацити), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, у районах, що підконтрольні бойовикам. За даними Держстату, в 2014 році Україна через воєнні дії на Донбасі скоротила видобуток вугілля порівняно з 2013 роком на 29,3% - до 44,7 млн. тонн.

Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які вимушені знижувати виробничі потужності. В таких умовах Україна ухвалила рішення імпортувати вугілля антрацитних марок із Австралії (одне судно придбав приватний енергохолдинг ДТЕК), ПАР і Росії.