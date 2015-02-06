Розірвати контракт із Росією на імпорт електроенергії можна за два дні - Демчишин

Україна може зупинити дію договору на імпорт електроенергії з Росії упродовж двох днів, заявив очільник Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин, виступаючи під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Графік узгоджується сторонами щодня, тому на два дні вперед сторони мають право взагалі оновити обсяг і вийти з цього договору», - сказав Демчишин.

За його словами, імпорт електроенергії з Росії дає змогу уникнути відключень електроенергії в Україні, оскільки щоденний дефіцит генеруючих потужностей становить 1 Гвт.

При цьому Демчишин додав, що ціна російської електроенергії значно нижча, ніж вироблена на теплоелектростанціях в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на постачання електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладено угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набуває чинності 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік постачань обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено іншу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».

31 грудня міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна імпортуватиме електроенергію з РФ по 85 коп. за кВт/год.

Разом з тим, у середині січня прем'єр-міністр Яценюк доручив розібратися з формулюваннями контрактів, оскільки в них АР Крим визначалася як «федеральний округ Російської Федерації». Міністр Демчишин пізніше повідомив, що словосполучення «федеральний округ» в остаточній редакції контрактів немає.

Заступник міністра енергетики Олександр Светелік 27 січня пояснив, що Україна підписала контракт на імпорт електроенергії з Росії для того, аби уникнути звинувачень у крадіжці й оформленні перетікань між енергосистемами двох країн.