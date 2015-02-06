Суд назвав монополію "Нафтогазу" на постачання газу для підприємств незаконною

Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого відхилив апеляційні скарги Кабінету міністрів України і НАК «Нафтогаз України» на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке визнало незаконним пункти постанови уряду №647, що зобов'язують найбільших промислових споживачів купувати газ виключно у НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили в Асоціації незалежних газодобувних компаній України.

«Ознайомившись зі змістом апеляційних скарг, наданих відповідачем і третьою особою на стороні відповідача на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 16.12.2014 року у справі №826/17772/14, вважаємо, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню. Зокрема, оскаржена ухвала суду першої інстанції є законною і аргументованою, винесена з дотриманням всіх розпоряджень і норм процесуального і матеріального права», – цитується в повідомленні текст рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2014 року Кабінет міністрів України збільшив з 74 до 152 перелік компаній, які зобов'язані купувати природний газ з грудня 2014 року по лютий 2015 року виключно у державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України». Ці зобов'язання також поширювалися на 11 теплогенеруючих і 5 енергогенеруючих компаній.

16 грудня Окружной адмінсуд Києва задовольнив колективний позов учасників ринку природного газу України і визнав незаконними пункти 1-4 постанови Кабміну №647, згідно з якою на період з 1 грудня 2014 року по 28 лютого 2015 року промислові, енергогенеруючі і теплогенеруючі підприємства зобов'язані здійснювати закупівлю природного газу виключно у НАК «Нафтогаз України».

Раніше постанову №647 не раз критикували представники Енергетичного співтовариства, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, профільні експерти і учасники ринку.