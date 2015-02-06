Прем'єр Словаччини запевнив, що вони готові збільшити постачання газу до України

«Третина обсягу газу, який поставляється до України, поставляємо ми (Словаччина – УНІАН). Ми разом з вами, пане прем'єр, відкривали реверс у Капушанах. І зараз є технічна можливість, аби обсяг газу збільшився з 11,5 млрд (кубометрів – УНІАН) до більших обсягів», - сказав Фіцо.

При цьому він звернув увагу, що Словаччина й Україна повинні бути зацікавлені в транзиті газу. «Будь-які рішення, які пропонуються сьогодні на півночі (у Росії - УНІАН), повинні враховувати інтереси України і Словаччини як країн, які займаються транспортуванням газу. І ці країни повинні бути країнами-транзитерами газу і надалі», - сказав Фіцо.

У свою чергу очільник уряду України наголосив, що Словаччина завжди була другом України. «Востаннє ми зустрічалися у вас (у Словаччині - УНІАН), і це була дуже добра оказія, коли ми разом відкривали реверсний потік, який врятував Україну і дав можливість забезпечити природним газом Україну в цей непростий період. Від імені уряду України хочу ще раз подякувати уряду Словаччини за його стійку й дуже дружню позицію щодо України», - сказав Яценюк.

Він також відзначив, що вельми символічним є той факт, що Україна і Словаччина починають новий формат відносин – на рівні міжурядової комісії. «На порядку денному у нас торговельно-економічна, енергетична, прикордонна співпраця, і європейська інтеграція – як основна ідея України й українців», - наголосив очільник уряду України.

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Раніше, під час переговорів урядових делегацій України і Словаччини, було підписано доповнення до міжурядової угоди про залізничне сполучення між двома країнами, а також договір про функціонування прикордонних пунктів пропуску через державний кордон. Документи передбачають, зокрема, поглиблення співпраці між Україною і Словаччиною у сфері транспортного сполучення, включаючи автомобільний транспорт, залізничний транспорт і авіасполучення.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року оператор газотранспортної системи Словаччини - компанія Eustream почала процедуру Open Season, під час якої приймаються заявки на використання додаткової пропускної спроможності газопроводу «Вояни-Ужгород» в обсягу 8,5 млн. куб. м газу на добу, тоді як зараз середньодобові постачання газу становлять близько 31 млн. кубометрів. На початку грудня 2014 року оператор газотранспортної системи України - «Укртрансгаз» завершив роботи з монтажу сполучного трубопроводу між магістральними газопроводами «Вояни - Ужгород» і «Союз» для підвищення продуктивності і гнучкості словацького маршруту постачання «блакитного палива» до України.