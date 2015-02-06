Демчишин обіцяє змінити договір на імпорт електроенергії з РФ

Про це заявив глава Міненерговугілля Володимир Демчишин у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Директору цього підприємства («Укрінтеренерго» - УНІАН) було поставлено чіткі завдання, над якими він зараз працює, - це внесення змін до договору», - сказав міністр, зазначивши, що в переговорах з російською стороною є певний прогрес.

При цьому він наголосив, що главі «Укрінтеренерго» поставлено завдання внести зміни в договір на імпорт електроенергії у двотижневий термін, який завершиться в середині лютого.

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«Якщо протягом цього періоду поставлені завдання не будуть виконані, то будуть прийматися кадрові рішення», - додав Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладено угоди між «Інтер РАО» та «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набуває чинності 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного та безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) та «Укрінтеренерго».

31 грудня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна імпортуватиме електроенергію з РФ по 85 коп. за кВт/год.

Водночас, у середині січня прем'єр-міністр Яценюк доручив розібратися з формулюваннями контрактів, оскільки в них АР Крим відзначалася як «федеральний округ Російської Федерації». Міністр Демчишин пізніше повідомив, що словосполучення «федеральний округ» в остаточній редакції контрактів немає.

Заступник міністра енергетики Олександр Светелік 27 січня пояснив, що Україна підписала контракт на імпорт електроенергії з Россі для того, щоб уникнути звинувачень у крадіжці і оформленні перетікань між енергосистемами двох країн.