У Росії вже хочуть від України погашення боргу, який оскаржується у Стокгольмському суді

Росія готова обговорювати «літній пакет» цін на російський газ для України за умови погашення боргу, який оспорюється у Стокгольмському арбітражі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак.

«Якщо там (у рамках переговорів щодо «літнього пакета» - УНІАН) питання погашення заборгованості, що залишилася, і чіткий графік погашення цієї газової заборгованості, тоді можна це питання обговорювати, а якщо там будуть пропозиції, які повністю відповідають контракту, то в такому документі немає сенсу», - сказав Новак.

«Ми не виключаємо загалом розмов, енергодіалог з європейськими споживачами, з українською стороною, але треба зрозуміти предмет переговорів. Попередній «зимовий пакет» стосувався погашення заборгованості і домовленості про систему поточних постачань – поточні постачання нічим не відрізняються від тих контрактів, які діють з 2009 року. Переписувати угоду, напевно, немає сенсу», - додав він.

Новак вважає, що на даний момент заборгованість «Нафтогазу» перед «Газпромом» залишилася і становить понад 2,2 млрд. дол.

«Якщо предмет - погашення заборгованості, то ми готові проводити такі переговори, якщо українська сторона говоритиме, що це предмет Стокгольмського арбітражу - а це 2016 рік, тоді немає предмету (для переговорів – УНІАН) – є чинний контракт», - додав він.

Читайте такожЯценюк: Україна скоротила закупівлі російського газу з 95% до 33%, Росії загрожує втрата українського ринкуЯк повідомляв УНІАН, Україна із середини червня 2014 року перестала одержувати російський газ через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо. У результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року. Ціна російського газу для України в першому кварталі 2015 року - 365 дол. у зв'язку з динамікою ціни на нафту.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.

У рамках «зимового пакета» передбачена знижка у розмірі 100 дол. за 1 куб. м газу.

21 січня "Нафтогаз України" заявив, що готовий до переговорів з російським "Газпромом" за участю Європейської комісії про нові умови постачання газу з 1 квітня 2015 року до винесення ухвали Стокгольмського арбітражу щодо українсько-російського газового контракту 2009 року.

У Єврокомісії після цього заявили про готовність брати участь у переговорах України і РФ щодо «літнього газового пакету».