Яценюк нагадав Росії про $6 млрд її газового боргу: суд розбереться, хто кому винен

Україна готова до переговорів з Євросоюзом і Росією щодо нового договору про поставки газу в Україну з квітня 2015 року, проте умови підписання такого документа залишаються предметом обговорення, в тому числі в Стокгольмському арбітражі, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

«Ми готові спільно з нашими партнерами з ЄС і з росіянами до переговорів про нову угоду щодо літнього пакету. Нагадаю, що від тих пропозицій, які були озвучені російським президентом у червні 2014 року, я відмовився, - сказав Яценюк. - А ті пропозиції передбачали максимальну ціну 485 дол. і мінімальну 385 дол. У результаті падіння ціни на нафту, вже в цьому кварталі ціна на російський газ становила 329 (дол. за тисячу кубометрів). У літній сезон ціна на газ на європейських ринках буде 250-300 дол. Будь ласка, на ринкових умовах ми готові домовлятися - також, як ми домовилися щодо зимового пакету».

Читайте такожУ Росії вже хочуть від України погашення боргу, який оскаржується у Стокгольмському судіПри цьому Яценюк нагадав, що питання боргів за газ, яке є однією з умов переговорів, має бути вирішено в Стокгольмському арбітражі.

«Ще раз хочу нагадати північному сусідові про те, що Україна вимагає від Росії компенсації в 6 млрд дол. Суд розбереться, хто кому винен», - сказав Яценюк.

У свою чергу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначив, що зі свого боку Словаччина готова надати Україні необхідні обсяги палива в разі їх наявності. «Ми завжди намагаємось знайти такі рішення, які вигідні не тільки внутрішнім споживачам палива у Словаччині, а й вигідні нашим партнерам, а саме – поставляти газ далі і одержувати від цього гроші. Ми зацікавлені в тому, щоб одержувати кошти від транзиту», - сказав Фіцо, відзначивши, що на даний момент постачання газу до Словаччини скоротилися на 25%.

Раніше Яценюк відзначав, що в літній період Україна має намір купувати максимально можливі обсяги газу у європейських партнерів за європейськими цінами. Водночас, Яценюк доручив Міненерговугілля і НАК «Нафтогаз України» максимально скоротити імпорт російського газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна має три маршрути постачання «блакитного палива» з ЄС для зниження газової залежності від Росії - польський, угорський і словацький. Найбільш перспективним вважається словацький маршрут. У січні поточного року оператор газотранспортної системи Словаччини - компанія Eustream почала процедуру Open Season, під час якої приймаються заявки на використання додаткової пропускної спроможності газопроводу «Вояни-Ужгород» в обсягу 8,5 млн. куб. м газу на добу, тоді як зараз середньодобові постачання газу становлять близько 31 млн. кубометрів.

Польща також є однією з трьох країн Європейського Союзу, через яку Україна може прокачувати газ, але володіє найнижчими технічними можливостями з реверсу - максимум на добу можна прокачати 4 млн. кубометрів, тоді як через Словаччину й Угорщину 31,5 і 17 млн. кубометрів відповідно. В зв'язку з цим за рішенням уряду до літа 2015 року Україна і Польща повинні погодити техніко-економічне обґрунтування будівництва газового інтерконнектора завдовжки 110 км і потужністю до 10 млрд кубометрів газу на рік. Кошти на будівництво, як очікується, надасть Європейський банк реконструкції і розвитку.

За даними Міненерговугілля, обсяг імпорту газу з Росії до кінця березня становитиме близько 4 млрд кубометрів. У січні Україна купила близько 1 млрд кубометрів. На початку лютого «Газпром» повідомив про те, що Україна сплатила ще 715 млн. куб. м майбутніх постачань.