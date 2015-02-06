У Росії не виключають зниження ціни на газ для України з 1 квітня

Ціна російського газу для України в першому кварталі 2015 року становить близько 320 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це журналістам повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак.

«Сьогодні ціна на перший квартал встановлена близько 320 дол. за тис. куб. для українських споживачів, відповідно контракт продовжує діяти. 1 квітня – це дата, коли закінчується «зимовий пакет», але при цьому контракт не припиняється – згідно з контрактом ціни формуватимуться відповідно до формули. Думаю, в другому кварталі вона (ціна на газ для України – УНІАН) може бути ще меншою», - сказав Новак.

Читайте такожЯценюк нагадав Росії про $6 млрд її газового боргу: суд розбереться, хто кому виненЯк повідомляв УНІАН, Україна із середини червня 2014 року перестала одержувати російський газ через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо. У результаті досягнутих наприкінці жовтня минулого року домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року. Ціна російського газу для України в першому кварталі 2015 року - 365 дол. у зв'язку з динамікою ціни на нафту.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови постачання російського газу до України, а також ціну палива має визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна поводилася з позовом навесні 2014 року.

Україна чекає на рішення Стокгольмського арбітражу за ціновим спором на газ між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом» у першій половині 2016 року.