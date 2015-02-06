Яценюк очікує зниження ціни імпортного газу для України до $250-300

Обсяг імпорту газу зі Словаччини до України в січні 2015 року становив 1 млрд кубометрів і перевищив обсяг імпорту газу, здійснюваного з Росії, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

При цьому він зазначив, що якщо обсяги імпорту будуть збережені, то в цілому по року обсяг імпорту газу зі Словаччини перевищить 10 млрд кубометрів, а ціна газу на даний момент і надалі буде менше ціни, яку пропонують російські постачальники.

«Я хочу представити деякі цифри. У січні місяці ми імпортували із Словаччини більше, ніж із Росії. Обсяг імпорту становив 1 млрд кубометрів. Якщо минулого року ми могли за реверсним потоком одержувати від 8 до максимум 10 млрд кубометрів газу, то за підсумками 2015 року ми розраховуємо імпортувати до 14 млрд кубометрів, - сказав Яценюк. – І, як це не дивно, ціна газу, яку ми одержуємо від наших словацьких партнерів і з Європи, нижча, ніж та, яку ми одержуємо від Російської Федерації».

Прем'єр також повідомив, що з урахуванням падіння цін на нафту і загального зниження ціни навіть російського газу для України до 329 дол. за тисячу кубометрів, ціна палива на другий і третій квартал буде не вище 250-300 дол. за тисячу кубометрів.

Читайте такожУ Росії не виключають зниження ціни на газ для України з 1 квітняКрім того, Яценюк зазначив, що перспектива створення нового енергетичного хаба в Європі, завдяки об'єднанню зусиль України і Словаччини, цілком реальна.

«Зрозуміло, то в рамках нашої співпраці треба не тільки збільшити реверсний потік, а й в цілому змінювати енергетичну карту Європи. Україна ухвалила рішення про доступ європейських і американських компаній до української газотранспортної системи. Думаю, що енергетичний хаб є реальністю», - сказав Яценюк.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Фіцо зазначив, що його країна поставляє третину обсягу газу, який одержує Україна, і зараз є технічна можливість для збільшення обсягу газу. Наприкінці січня 2015 року оператор газотранспортної системи Словаччини - компанія Eustream почала процедуру Open Season, під час якої приймаються заявки на використання додаткової пропускної спроможності газопроводу "Вояни-Ужгород" в обсягу 8,5 млн. куб. м газу на добу, тоді як зараз середньодобові поставки газу становлять близько 31 млн. кубометрів.

На початку грудня 2014 року оператор газотранспортної системи України - «Укртрансгаз» завершив роботи з монтажу з’єднувального трубопроводу між магістральними газопроводами «Вояни-Ужгород» і «Союз» для підвищення продуктивності та гнучкості словацького маршруту поставок «блакитного палива» до України.