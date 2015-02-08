У Волинській області через 6-9 місяців можуть запустити держшахту-"довгобуд"

Шахту №10 «Нововолинська» можна запустити за 6-9 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив журналістам у Нововолинську, де він побував у рамках робочої поїздки у Волинську область.

«Процес запущено за умови належного фінансування, волі політичних еліт, бажання місцевих рад», - сказав міністр. За його словами, ця шахта є перспективним об'єктом.

У цілому, зазначив Демчишин, процес ліквідації та відкриття нових шахт має відбуватися дуже виважено і комплексно.

За словами міністра, враховуючи необхідність заміщення газу і процес децентралізації влади на місцях важливо дати можливість формування окремих економічних зон, а близькість Волині до кордону створює додаткові можливості у залученні інвестицій.

Читайте такожЯценюк дав чотири дні на розробку плану реформування вугільної галузіДовідка УНІАН. Будівництво шахти №10 «Нововолинська» розпочалося у 1989 році. Відкриття планувалося у серпні 2012 року. Шахта будується винятково за рахунок бюджетних коштів. Промислові запаси вугілля становлять 37 млн тонн. Орієнтовний термін служби шахти - близько 40 років.

Загальна кошторисна вартість будівництва - 2,3 млрд грн. Фактично шахта збудована на 90%. Для введення в дію першої черги шахти необхідно 700-800 млн грн.