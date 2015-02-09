Ціни на нафту розпочали тиждень зростанням

На світових торгах у понеділок, 9 лютого, ціни на нафту повернулися до зростання після спаду, викликаного даними про обвал імпорту в Китаї, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,10 до $57,90 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,35 до $52,04.

Читайте такожЄврокомісія різко погіршила прогноз ціни на нафтуМинулого тижня Brent подорожчала більш ніж на 9 відсотків, а за два останніх тижні - більш ніж на 18 відсотків, що стало максимальним зростанням з 1998 року.

Кількість працюючих бурових установок в США минулого тижня знизилася на 83 до 1140 - мінімального показника з грудня 2011 року. Обсяг зовнішньої торгівлі Китаю скоротився в січні: експорт впав на 3,3 відсотка порівняно з січнем 2014 року, а імпорт - на 19,9 відсотка. Імпорт нафти знизився на 7,9 відсотка.

Читайте такожВ ОПЕК не виключають, що ціни на нафту впадуть до $30Як відзначають експерти, зростання споживання нафти сповільнюється, а оскільки введення в дію нафтопереробних потужностей теж скорочується, потенціал зростання попиту обмежений.