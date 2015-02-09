Запорізька АЕС відключила другий енергоблок на плановий ремонт

Запорізька атомна електростанція 9 лютого відключила другий енергоблок від енергомережі країни для проведення планового капітального ремонту, який триватиме до 29 травня 2015 року, зазначається у повідомленні НАЕК «Енергоатом».

«На даний момент у роботі перебувають 5 енергоблоків Запорізької АЕС сумарною потужністю 4580 МВт», – уточнюють у прес-службі.

Також повідомляється, що станом на 9 лютого у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №1 Рівненської АЕС – 48-ма доба планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС – 64-та доба планового ремонту.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.