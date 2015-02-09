Україна з початку опалювального сезону спожила понад 7,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) із 31 січня до 7 лютого скоротилися на 3,7%, або на 349 млн кубометрів, - до 8,962 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Із початку опалювального сезону Україна спожила понад 7,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня 2014 року почала відбір газу з підземних газосховищ.

Читайте такожУкраїна в січні майже на третину скоротила відбір газу з підземних сховищ5 грудня 2014 року «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 378 млн дол. передоплати за 1 млрд кубометрів природного газу. З 9 грудня Україна після піврічної перерви відновила імпорт російського газу. 24 грудня «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» другий транш у розмірі 1,65 млрд дол., повністю розрахувавшись за попередні борги. 31 грудня "Нафтогаз" здійснив передоплату “Газпрому” за січень.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України й транзиту газу через її територію.