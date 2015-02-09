«Енергоатом» сподівається на поглиблення співпраці з Норвегією та Швецією у сфері підвищення безпеки АЕС

Згідно з повідомленням, про це йшла мова під час зустрічі фахівців «Енергоатому» з членами норвезько-шведської делегації, до якої увійшли представники Органу радіаційного захисту (Норвегія), Організації економічного співробітництва і розвитку (Норвегія), Міністерства закордонних справ Норвегії, Органу радіаційного захисту (Швеція).

Основною темою зустрічі було обговорення майбутньої програми співпраці й перелік проектів для реалізації за результатами візиту норвезько-шведської делегації на Рівненську АЕС, який відбувся 3-4 лютого.

У прес-службі повідомляють, що під час зустрічі директор з міжнародного співробітництва НАЕК «Енергоатом» Микола Кухарчук зазначив, що «Енергоатом» цінує увагу, яку приділяє Норвегія і Швеція підвищенню безпеки експлуатації АЕС.

«Ця зустріч є першою - головне, що початок нашої співпраці покладено. Але надалі ми хотіли б побачити системніший підхід до відбору проектів, реалізація яких могла б відбуватися у співпраці зі Швецією і Норвегією. «Енергоатом» уже не перший рік реалізує Комплексну (зведену) програму підвищення безпеки експлуатації АЕС (КсППБ), і нам здається, що спільні проекти зі скандинавськими країнами могли б відбуватися саме в рамках цієї програми, яка чітко визначає пріоритети «Енергоатому» в галузі підвищення безпеки», - цитує прес-служба Кухарчука.

Також зазначається, що представник Органу радіаційного захисту Норвегії Інгар Амудсен повідомив, що візит на РАЕС був дуже інформативним.

Читайте також«Енергоатом» підтверджує пріоритет з підвищення стандартів прозорості в питаннях ядерної безпеки«Зараз ми володіємо інформацією про те, де наша допомога потрібна найбільше. Маємо намір почати співробітництво вже цього року, для чого передбачено відповідне фінансування. На нашу думку, було б логічно почати з невеликих, але пріоритетних проектів. Зараз відібрано чотири проекти, в рамках яких до України буде поставлене діагностичне обладнання для здійснення неруйнівного контролю металу основного обладнання АЕС. Проекти передбачають не тільки постачання обладнання, але й відповідну програму навчання персоналу. Якщо ці проекти будуть успішними, ми перейдемо до наступних, масштабніших проектів», - додав Амудсен.

Він запевнив представників «Енергоатому» в тому, що відбір наступних напрямків для співпраці обов'язково буде узгоджено з планом заходів КсППБ.

В «Енергоатомі» наголошують, що результати візиту шведсько-норвезької делегації на РАЕС стануть основою для підготовки рамкової угоди про технічну допомогу в сфері ядерної безпеки, підписання якої планується навесні й підведе перші підсумки співпраці.

Довідка УНІАН. У ході Саміту з ядерної безпеки (березень 2014 року, Гаага) уряди скандинавських країн (Швеція, Норвегія і Фінляндія) заявили про готовність до розширення і поглиблення співробітництва у сфері підвищення рівня ядерної безпеки та захищеності АЕС України.

На зустрічі 1 липня 2014 року в Держатомрегулювання України за участю представників Шведського агентства з ядерної безпеки (SSM), Норвезького агентства з радіаційної безпеки (ІГРА), МЗС України, НАЕК «Енергоатом» та ДНТЦ ЯРБ обговорювались можливі напрямки співробітництва в рамках нової ініціативи та подальші кроки для забезпечення ефективної реалізації нових проектів.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.