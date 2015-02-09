ОПЕК підвищила прогноз світового попиту на нафту

Про це йдеться в лютневому звіті організації, передає ТАСС.

При цьому попередня оцінка зростання світового попиту на нафту перебувала на рівні 1,15 млн барелів на добу і передбачала попит на рівні 92,3 млн барелів на добу.

За даними доповіді, ОПЕК очікує зростання попиту на нафту країн організації у 2015 році на 100 тис. барелів на добу до 29,2 млн барелів на добу. При цьому попередня оцінка попиту на нафту країн ОПЕК в 2015 році перебувала на рівні 28,8 млн барелів на добу і передбачала зниження попиту на нафту ОПЕК на 100 тис. барелів на добу в порівнянні з 2014 роком.

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ОПЕК знизила прогноз зростання видобутку нафти країнами, що не входять в організацію, в 2015 році на 400 тис. барелів до 0,85 млн барелів на добу. Тепер ОПЕК очікує зростання видобутку на 0,85 млн барелів на добу до 57,09 млн барелів на добу.

При цьому основне зниження прогнозу відбулося через зниження очікувань ОПЕК щодо зростання видобутку нафти в США в 2015 році на 130 тис. барелів на добу в порівнянні з січневим прогнозом. Згідно з новим прогнозом, експерти очікують зростання видобутку нафти в США в 2015 році на 0,82 млн барелів на добу до 13,64 млн барелів на добу

Зниження ВВП Росії становитиме у 2015 році 2,4%, йдеться в щомісячному звіті ОПЕК. "Прогноз зростання економіки РФ у 2015 році був переглянутий з 0% до мінус 2,4%", - йдеться у звіті.

Також ОПЕК не змінила прогноз щодо поставок російської нафти в 2014 році - цей показник за попередніми даними становив 10,58 млн барелів на добу, що на 0,07 млн барелів на добу більше, ніж у 2013 році.