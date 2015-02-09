У Росії істотно впали доходи від експорту нафти та газу

Доходи РФ від експорту газу в 2014 році становили 54,730 мільярда доларів, що на 18,6% менше аналогічного показника за 2013 рік (67,232 мільярда доларів), свідчать дані Федеральної митної служби (ФТС).

Як передає Прайм, у січні-грудні 2014 року Росія експортувала 172,6 мільярда кубометрів (зниження на 12,1% порівняно з січнем-груднем 2013 року), у тому числі в країни далекого зарубіжжя - 124,6 мільярда кубометрів (зниження на 9,7%), в країни СНД - 48 мільярда кубометрів (зниження на 17,8%).

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За даними Міненерго, видобуток газу в 2014 році в РФ становив 640,3 мільярда кубометрів.

Доходи РФ від експорту нафти в 2014 році знизилися на 11,3% порівняно з 2013 роком - до 153,878 млрд доларів.

У січні-грудні 2014 року Росія експортувала 223,415 млн тонн нафти проти 236,615 млн тонн в аналогічному періоді 2013 року.

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Експорт нафти з Росії в країни далекого зарубіжжя за 12 місяців минулого року скоротився на 4,2% - до 199,270 млн тонн. У грошовому вираженні обсяг поставок становив 145,575 млрд доларів.

Експорт нафти в країни СНД знизився на 15,7% і становив 24,145 млн тонн, у грошовому вираженні - 8,303 млрд доларів.

Експорт у далеке зарубіжжя за цей період становив 155,193 млн тонн на 108,975 млрд доларів, у тому числі експорт бензину - 2,062 млн тонн на 1,822 млрд доларів, експорт дизельного палива - 44,2 млн тонн на 38,3 млрд доларів.