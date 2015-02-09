В Україні споживання бензину за рік скоротилося на 21%

Згідно з даними міністерства, споживання дизельного палива минулого року скоротилося на 11,6% - до 5,259 млн тонн.

Споживання бензину у грудні 2014 року скоротилося порівняно з груднем 2013 року на 27,9% - до 232,1 тис. тонн, дизпаливо - на 21,7% - до 368,7 тис. тонн.

Виробництво бензину за минулий рік скоротилося порівняно з 2013 роком на 39,6% - до 586,8 тис. тонн, дизельного палива – на 42,1%, до 566,1 тис. тонн.

Поставки нафти (власного видобутку і імпорт) на нафтопереробні заводи України 2014 року скоротилися на 34% - до 2,173 млн. тонн. У грудні 2014 року цей показник скоротився порівняно з груднем 2013 року у 9 разів – до 30,9 тис. тонн.

Видобуток нафти за 2014 рік скоротився на 8,3% - до 2,729 млн тонн. У грудні 2014 року видобуток нафти скоротився порівняно з груднем 2013 року на 9,2% - до 221 тис. тонн.

Також повідомляється, що Україна в грудні минулого року не здійснювала імпорт нафти.

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Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні станом на 30 січня становили у середньому 17,24 грн, збільшившись на 0,6% за останню декаду місяця. Середня ціна дизпалива за вказаний період також зросла - на 0,7%, до 16,87 грн.

Україна у 2013 році знизила споживання бензину порівняно з 2012 роком на 5,1% - до 3,985 млн тонн, дизельного палива - на 1,1% - до 5,947 млн тонн.