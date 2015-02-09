Міненерго позбавило статусу міждержавних чотири ЛЕП із Росії в зону АТО

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України виключило чотири лінії електропередач (ЛЕП), які пролягають між Росією й зоною АТО, з переліку міждержавних, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, це рішення закріплено наказом Міненерговугілля №31 від 23 січня 2015 року.

З переліку виключено ЛЕП 500 кВ "Перемога - Шахти", 330 кВ "Південна – Ростовська", 220 кВ "Амвросіївка – Таганрог", 110 кВ "Квашине – Тягова – відпайка на ПС Гундарівка".

Разом із тим повідомляється, що Мінфін планує припинити митне оформлення електроенергії, яка могла б передаватися цими ЛЕП.

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Раніше голова Міненерговугілля Володимир Демчишин повідомляв, що міністерство працює над припиненням поставок електроенергії до зони АТО, частина якої туди надходить за рахунок імпорту електроенергії з Росії.