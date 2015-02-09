Компанія Ставицького намагається повернути частки в Сахалінському газовому родовищі

Згідно з повідомленням держкомпанії, 17 лютого Вищий господарський суд України розгляне скаргу «Голден Деррик» на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 10 грудня 2014 року у спорі про розірвання договору купівлі-продажу частки у Сахалінському родовищі.

«Це слухання в суді касаційної інстанції є першим з трьох аналогічних справ за позовами компанії («Надра України» - УНІАН) до ТОВ «Голден Деррик» про розірвання договорів купівлі-продажу частки у договорах про спільну діяльність, рішення по яких набрало законну силу», - підкреслюють у «Надра України».

При цьому у повідомленні наголошується, що 10 грудня слухання Київського апеляційного госпсуду відбулися за активної участі представників ЗМІ і громадськості, а також трудового колективу «Надра України», що, у свою чергу, забезпечило ухвалення госпсудом законного рішення.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» через суди повернула у свою власність всі пайові участі у Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррик».

У «Надра України» було три судових справи щодо повернення державних активів на цьому родовищі. Дві з них компанія виграла в грудні 2014 року, а третю – у січні цього року.

За інформацією Міністерства екології і природних ресурсів, у 2000 і 2003 роках НАК «Надра України» було укладено низку договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво НАК "Надра України" продало фірмі «Голден Деррик» свої частки одразу по трьох договорах. При цьому по одному з договорів компанія повністю не розрахувалася, що дозволило розірвати його і повернути активи державі.

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький оголошений у розшук в рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЭК Сергія Курченка.

У 2007-2010 роках Ставицький був головою компанії «Надра України», а потім два роки – керівником Державної геологічної служби.