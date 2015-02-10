Нафта знову почала дешевшати після прогнозів про зростання її видобутку в США

Ціни на нафту знижуються після того, як Міжнародне енергетичне агентство (IEA) передбачило, що США залишаться світовим лідером зі зростання видобутку нафти до 2020 року, повідомляє Рейтер.

На 8.45 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,80 до $57,54 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,78 до $52,08. Минулого тижня Brent подорожчала більш ніж на 9 відсотків, що стало максимальним тижневим зростанням із лютого 2011 року.

У щомісячній доповіді IEA передбачило, що після невеликої паузи, викликаної падінням цін, США продовжать швидко нарощувати видобуток сланцевої нафти. ОПЕК у понеділок значно підвищила прогноз попиту на свою нафту в 2015 році.

Читайте такожЄврокомісія різко погіршила прогноз ціни на нафту"Черговий звіт про значне підвищення запасів нафти у США може зупинити зростання цін", - написали аналітики банку ANZ. Щотижневий звіт Управління енергетичної інформації США про запаси буде опубліковано в середу.

У понеділок увечері закінчився страйк охоронців лівійського порту Харига, останнього в країні чинного експортного порту.