У «Газпрома» вимушені зміни: скорочення витрат та диверсифікація експорту

Рада директорів російського газового монополіста - «Газпрому» 17 лютого обговорить план оптимізації витрат на 2015 рік, передає РІА «Новости» з посиланням на повідомлення компанії.

На зустрічі також обговорюватимуться довгострокова диверсифікація експортних маршрутів та конкурентоспроможність компанії.

Крім того, пропонується обговорити розміри річного бонусу керівництва. «Про затвердження цільових (планових), а також порогових і максимальних значень ключових показників ефективності діяльності товариства на 2015 рік для застосування в системі річного бонусу керівних працівників ВАТ «Газпром», - йдеться в порядку денному засідання ради директорів.

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