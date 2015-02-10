Україна і Світовий банк підписали угоду на $378 млн для електроенергетики

Україна Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) сьогодні, 10 лютого, підписали кредитну угоду на надання Україні 378,4 млн. дол. кредиту на фінансування проекту з розвитку вітчизняних магістральних електромереж.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ підписав глава Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин і директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови і України Чимяо Фан.

Кредит включає 330 млн дол. безпосередньо від Світового банку, а також 48,4 млн дол. від Фонду чистих технологій. Залучення цієї позики буде спрямоване на реалізацію "Другого проекту з передачі електроенергії" на користь Національної енергетичної компанії "Укренерго".

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НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.