Україна і Світовий банк підписали угоду на $378 млн для електроенергетики
Раніше в рамках проекту "Передача електроенергії" Світовий банк надав українській стороні фінансування на 200 млн дол.
Україна Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) сьогодні, 10 лютого, підписали кредитну угоду на надання Україні 378,4 млн. дол. кредиту на фінансування проекту з розвитку вітчизняних магістральних електромереж.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ підписав глава Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин і директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови і України Чимяо Фан.
Кредит включає 330 млн дол. безпосередньо від Світового банку, а також 48,4 млн дол. від Фонду чистих технологій. Залучення цієї позики буде спрямоване на реалізацію "Другого проекту з передачі електроенергії" на користь Національної енергетичної компанії "Укренерго".
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НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.