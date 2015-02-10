Росія втратить більше за всіх через падіння цін на нафту - аналітики енергоринку

США залишаться світовим лідером зі зростання видобутку нафти до 2020 року, незважаючи на падіння цін.

Про це повідомляє Рейтер із посиланням на прогноз Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

У доповіді агентства, присвяченому середньостроковому прогнозу для ринку нафти, йдеться, що ціни, які впали до $45 за барель у січні з $115 у червні минулого року, стабілізуються на рівні набагато нижчому за максимуми трьох останніх років.

"Зміна балансу ринку, ймовірно, буде порівняно швидкою, але не надто значною. Цінова корекція викличе паузу в зростанні видобутку в Північній Америці, але не зупинить її", - йдеться в доповіді.

За розрахунками IEA, видобуток сланцевої нафти в США до 2020 року досягне 5,2 мільйона барелів на добу. Прогноз для Росії менш оптимістичний.

Читайте такожУ Росії істотно впали доходи від експорту нафти та газу"Росія, яка відчуває вплив низьких цін, міжнародних санкцій та зниження курсу валюти, швидше за все, втратить більше всіх в галузі", - пишуть аналітики агентства, які передбачили падіння видобутку в країні на 560.000 барелів на добу з 2014 по 2020 рік.

Попит на нафту ОПЕК у 2016 році, на думку IEA, підвищиться до 29,9 мільйона барелів із 29,4 мільйона цього року. ОПЕК у понеділок значно підвищила прогноз попиту на свою нафту в 2015 році з урахуванням швидкого сповільнення видобутку в США та інших країнах.

Світове споживання нафти цього року зросте на 910.000 барелів на добу, а в 2016 році - на 1,13 мільйона, йдеться в доповіді IEA.