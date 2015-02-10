ЄС обіцяє забезпечити Центральну та Східну Європу газом щонайменше з трьох джерел

Єврокомісія розробляє пропозиції, які дозволять учасникам Євросоюзу вільніше обмінюватися газом і менше залежати від російських поставок, повідомив Шефчович після зустрічі робочої групи, яка до червня має намітити план дій щодо вдосконалення газової інфраструктури в Європі, пише Рейтер.

"Ми вирішили зробити своєю метою забезпечення кожної країни регіону як мінімум трьома надійними джерелами газу. Ми в найкоротші терміни розглянемо всі інфраструктурні проекти, які повинні фінансуватися зокрема з європейських коштів", - сказав Шефчович журналістам.

Нарада робочої групи пройшла в столиці Болгарії Софії на знак підтримки країни, що позбулася проекту Південний потік, за рахунок якого Болгарія могла б отримувати газ із Росії в обхід України. Софія обговорить із Єврокомісією ідею запропонувати Росії побудувати підводну частину Південного потоку до розподільчого центру у Варні, повідомив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Читайте такожВ Єврокомісії не бачать економічної основи у рішенні Росії про транзит газу через ТуреччинуЗа його словами, країні знадобиться 2,2 мільярда євро для будівництва розподільчого центру, який міг би отримувати газ не тільки з Росії, але і з Азербайджану, з болгарських родовищ у Чорному морі і з СПГ-терміналів у Греції.

Болгарія могла б отримувати газ зі сховищ в Чехії і Словаччині газопроводом, що проходить через Румунію, сказав Борисов.