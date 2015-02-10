ЄС обіцяє забезпечити Центральну та Східну Європу газом щонайменше з трьох джерел
Країни Центральної та Східної Європи повинні мати не менше трьох джерел газу, вважає заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович, відповідальний за енергетику.
Єврокомісія розробляє пропозиції, які дозволять учасникам Євросоюзу вільніше обмінюватися газом і менше залежати від російських поставок, повідомив Шефчович після зустрічі робочої групи, яка до червня має намітити план дій щодо вдосконалення газової інфраструктури в Європі, пише Рейтер.
"Ми вирішили зробити своєю метою забезпечення кожної країни регіону як мінімум трьома надійними джерелами газу. Ми в найкоротші терміни розглянемо всі інфраструктурні проекти, які повинні фінансуватися зокрема з європейських коштів", - сказав Шефчович журналістам.
Нарада робочої групи пройшла в столиці Болгарії Софії на знак підтримки країни, що позбулася проекту Південний потік, за рахунок якого Болгарія могла б отримувати газ із Росії в обхід України. Софія обговорить із Єврокомісією ідею запропонувати Росії побудувати підводну частину Південного потоку до розподільчого центру у Варні, повідомив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.
Читайте такожВ Єврокомісії не бачать економічної основи у рішенні Росії про транзит газу через ТуреччинуЗа його словами, країні знадобиться 2,2 мільярда євро для будівництва розподільчого центру, який міг би отримувати газ не тільки з Росії, але і з Азербайджану, з болгарських родовищ у Чорному морі і з СПГ-терміналів у Греції.
Болгарія могла б отримувати газ зі сховищ в Чехії і Словаччині газопроводом, що проходить через Румунію, сказав Борисов.