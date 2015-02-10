Кабмін дозволив перевірити роботу 170 енергокомпаній

Кабінет міністрів України дозволив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з лютого по червень 2015 року здійснювати перевірки діяльності підприємств енергетичної сфери.

Як йдеться в постанові уряду №85-р від 9 лютого, до переліку увійшли 170 підприємств державної і приватної форми власності.

Згідно з документом, здійснювати перевірки було дозволено з метою забезпечення надійного і безпечного функціонування об'єднаної енергетичної системи України, запобігання виникненню аварійних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу, вжиття належних заходів щодо покращення стану розрахунків за енергоносії, оптимізації використання паливно-енергетичних ресурсів.

Читайте такожКабмін ще на місяць продовжив надзвичайні заходи в енергетиціКрім того, для недопущення зростання соціальної напруженості через зловживання монопольним становищем суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринках електричної енергії, нафти і нафтопродуктів, природного і зрідженого газу, а також розподілу електроенергії та природного газу, в сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, забезпечення цільового використання такими суб'єктами коштів і для належного виконання інвестиційних програм.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на початку січня продовжив на півроку дію мораторію на перевірки всіх суб'єктів господарювання, крім фіскальних перевірок, який було введено в серпні 2014 року.