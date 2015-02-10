Аналітики прогнозують повільне подорожчання нафти всього до $60 у 2016 році

Світовий ринок нафти зараз проходить нижню точку, скоро сировина почне поступово дорожчати, йдеться в п'ятирічному прогноз МЕА. Однак зростання попиту буде слабким - у 2016 році середня ціна на нафту зросте до $60 за бар., пише РБК з посиланням на доповідь Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Сильне падіння світових цін на нафту, яке світ спостерігав протягом останніх дев'яти місяців, скоро припиниться, вважають експерти МЕА.

Із червня 2014 року ціни на нафту впали більш ніж на 50%, наголошується в доповіді агентства. Експерти зазначають, що падіння цін на нафту, яке відбувалося на тлі швидкого зростання виробництва в Північній Америці та слабкого світового попиту, призвело до скорочення інвестицій у нафтовидобуток і різкого скорочення числа бурових установок у США. На підставі цього автори доповіді, присвяченої п'ятирічному прогнозу розвитку ринку нафти, роблять висновок, що «відновлення цін здається неминучим», пише The Wall Street Journal.

При цьому ціни на нафту вже не повернуться до позначок, яких досягали протягом останніх трьох років, зазначають автори доповіді. У 2016 році середня ціна на нафту зросте до $60 за бар. - на думку МЕА, зростання цін буде стриманим через збільшення видобутку в США, наводить доповідь MarketWatch.

У середньому зростання світового попиту становитиме 1,2% на рік, зазначають експерти, що слабше попиту докризового періоду із 2001 по 2007 роки - тоді він становив 1,9%. До 2020 року світовий попит становитиме 99,1 млн бар. нафти на день. При цьому збільшення попиту майже на 1,5 млн бар. перевищить зростання світового видобутку нафти у 5,2 млн бар.

Читайте такожРосія втратить більше за всіх через падіння цін на нафту - аналітики енергоринкуУ період із 2014 по 2020 роки він буде збільшуватися на 6,6 млн бар. на добу. При цьому збільшення попиту на нафту майже на 1,5 млн бар. перевищить зростання світового видобутку нафти у 5,2 млн бар. У 2015 році, за прогнозом агентства, попит становитиме 93,3 млн бар. на добу, а у 2016 році - 94,5 млн бар. нафти на добу.

За оцінкою експертів агентства, у другому півріччі 2015 року надлишкова пропозиція сировини на ринку почне скорочуватися, ринок поступово відновлюватиметься на тлі уповільнення темпів приросту світового видобутку нафти. Однак попит також буде зростати повільнішими темпами, вважають автори доповіді. Пропозиція нафти у світі зростатиме до 2020 року з темпом в 860 тис. бар. на добу, тоді як у 2014 році зростання становило 1,8 млн.