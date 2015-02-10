Нацкомісію зобов'язали погоджувати з Кабміном тарифи на газ і світло для населення

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)» №0919 проголосували 284 депутата за необхідного мінімуму в 226 голосів.

«Встановлення державними колегіальними органами державних регульованих цін у розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого рівня здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України з одночасним визначенням у відповідному рішенні Кабінету міністрів України джерел відшкодування різниці між такими розмірами», - йдеться в документі.

У ході обговорення законопроекту в парламенті депутати відзначили, що його затвердження дозволить посилити контроль над ціноутворенням тарифів.

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Зокрема, народний депутат від партії «Батьківщина» Сергій Соболєв підкреслив, що в разі прийняття законопроекту, процедуру встановлення тарифів буде додатково контролювати Міністерство економіки, що дозволить уникнути зловживань монополістів.

«Це дає можливість подвійного контролю за тим, аби монополісти не зловживали своїми правами. Цей законопроект дуже важливий, і він регулює ряд питань, які дадуть можливість контролювати фактично порядок встановлення цін і тарифів щодо монопольних утворень», - сказав Соболєв.

У свою чергу ще один депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель також звернулася до депутатів з проханням підтримати даний законопроект, зазначивши, що це дозволить відкрити процедуру ціноутворення тарифів для населення.

Крім того, закон визначає, що НКРЕКП встановлює тарифи на електроенергію і газ для населення, в т. ч. диференційовані за кількістю спожитого енергоносія або за групами споживачів. Також, закон вводить чітке визначення, що НКРЕКПУ встановлює ціни на газ вітчизняного видобутку для суб'єктів з контрольним держпакетом, теплокомуненерго.

Граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетних установ НКРРКП буде встановлювати за попереднім погодженням з органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного і соціального розвитку.

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Як повідомляв УНІАН, у багатьох експертів ринку житлово-комунальних послуг виникає безліч питань щодо тарифоутворення в ЖКГ. Напирклад, за словами директора аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександра Сергієнка, перевірити обґрунтованість тарифів на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Києві неможливо. Зокрема - через низьку оснащеність лічильниками столичних споживачів. Крім того, на думку експерта, на високу вартість послуг з теплопостачання та гарячої води і для киян, і для українців в цілому, також впливає той факт, що підприємства ЖКГ не зацікавлені в скороченні своїх витрат, скільки всі вони закладаються в тариф.