Центробанк Росії знизив прогноз цін на нафту з $80 до $50

Центробанк РФ закладає в базовий сценарій макроекономічного прогнозу ціну на нафту до $50 за барель, очікуючи, що в перспективі шести місяців року процентні ставки в економіці будуть позитивними, сказала перший заступник голови ЦБР Ксенія Юдаєва журналістам у вівторок.

У грудні базовий сценарій ЦБР передбачав ціну на нафту на рівні $80 за барель, стресовий - $60 за барель.

Пізніше ЦБР переглянув стресовий сценарій, і Юдаєва говорила, що в ньому буде закладена середньорічна ціна на нафту в $40 за барель.

Як передає Рейтер, Юдаєва сказала, що ставки в економіці в перспективі шести місяців-року будуть позитивними на тлі уповільнення інфляції.

У січні річна інфляція в РФ зрівнялася з ключовою ставкою ЦБР, досягнувши 15%, і аналітики говорили, що ЦБ може допустити негативні ставки в економіці на період не більше двох-трьох місяців.

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Глава Центробанку Ельвіра Набіулліна допускала на якийсь час ситуацію, коли ключова ставка буде нижчою фактичної інфляції.

"Ми очікуємо, що інфляція рік до року досягне піку у другому кварталі. Інфляція зараз продовжує зростати під тиском чинників минулого року, на які неможливо вплинути заходами грошово-кредитної політики або якоїсь іншої державної політики... потім вона буде сповільнюватися", - сказала Юдаєва.

За її словами, ЦБР не бачить причин для того, щоб ці разові чинники мали довгостроковий характер.