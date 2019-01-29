Ошукана країна. Як ми переплачуємо за газ через накрутки лічильників

Початок великого розлідування глобальної газової афери по-українськи читайте тут.

У новому році журналісти, як і обіцяли, продовжили своє розслідування щодо схем, якими газовики масово роками обдурюють українських споживачів.

У головній лабораторії країни – «Укрметртестстндарті» - журналісти «Грошей» провели безпрецедентну перевірку популярних моделей газових лічильників. І результати проведеної експертизи просто шокували. Разом із метрологами і науковцями журналісти крок за кроком викрили багатомільярдну схему обману споживачів.

«Кожна людина зараз може написати заяву, і не можуть відмовити в знятті цього лічильника і провести повірку в будь-якій уповноваженій організації», - пояснює заступник керівника департаменту ДП “Укрметртестстандарт” Андрій Рак.

І повіряти лічильники – треба, бо вони вас добряче дурять! Готуючи сюжет про зимові махінації облгазів, ми натрапили на судове рішення, в якому йдеться, що у Маріуполі газовики упродовж п’яти років поспіль ставили людям лічильники, які показували (увага!) на 15% більше від реального споживання.

«Якщо це й справді так, то мова йде про мільйони гривень», - коментує нашу знахідку екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

15 відсотків переплат! Ця карна справа могла сколихнути усю країну, але нещодавно її… закрили. Чому? І головне – скільки ж насправді можуть накручувати ваші лічильники? Ми вирішуємо все перевірити і нарешті розставити крапки над “і”. Чи переплачуєте ви за газ “завдяки” вашому лічильнику? Скільки, і, головне, як не платити зайвого?

Ми купули 5 найбільш популярних на ринку газових лічильників – один із таких, напевно, стоїть і у вашій оселі або на вашому підприємстві.

Ще до Нового року віднесли їх до найбільш авторитетної експертної організації країни – державного «Укрметртестстандарту». Кілька тижнів на підготовку доленосного випробування – і ось нарешті ми у лабораторії. Готові дізнатися всю правду?

Невипадкова похибка

Перевірка лічильника відбувалась за чітко прописаними вимогами. Температура повітря в лабораторії повинна бути 20 градусів, тиск - 760 міліметрів ртутного стовпчика, також має значення вологість та безліч інших параметрів. Тільки за цих ідеальних умов лічильник перевіряють - на трьох рівнях споживання - максимальному, середньому та мінімальному.

Розпочинаємо. І одразу – провал. Перший же лічильник не проходить повірку. Похибка на середньому рівні споживання сягає майже плюс два відсотки при максимально допустимих півтора відсотки.

Які відкриття нас очікують далі? Перевірка кожного лічильника - це кілька годин тестувань. За перший день ми встигаємо повірити три апарати, і всі вони виявляються непридатними до експлуатації. Усі крутять у збиток споживачам, тобто вам. Виключно на користь постачальника!

Тобто якщо лічильник конкретного споживача рахує так, як і той, який ми перевірили, то такий споживач переплачує в середньому 50-100 гривень щомісяця. А лічильників цього виробника по всій Україні встановлено кілька мільйонів!

«З моєї точки зору, я не піду ламати списи з облгазами за 100 гривень. З точки зору держави, там мінімум мільйони гривень, а максимум – мільярди», – почувши про різницю, розповідає користувач протестованої нами моделі лічильника Роман.

Ми продовжуємо свій глобальний експеримент.

Ще кілька годин очікування – і ми нарешті (!) маємо перший позитивний результат.

На середньому споживанні майже на 1% більше нуля, але так можна, розповідають метрологи. Тобто хоч лічильник вас і обраховує на відсоток, але – в межах закону.

«Для лічильників газу, що з’являються на ринку вперше, значення відносної похибки унормоване на рівні +- півтора відсотки. І +- 3% для відповідних діапазонів витрат», - пояснює результати дослідження Андрій Рак.

Втім, ось що цікаво.

«Найсмішніше, що, напевно, жоден з перевірених лічильників не показав, що він рахує менше, ніж треба, на 2%», - зауважує Роман Малієв.

Тобто, ми виявляємо закономірність: усі перевірені лічильники у 90% випадків показують похибку в плюс, а не в мінус. Тобто обраховують саме споживача, а не навпаки. Повірити в те, що це випадковість, погодьтесь, складно.

«З точки зору статистики, має бути похибка не лише в плюс, а й у мінус. Якщо тільки в плюс, то це наштовхує на думку, що виробники цих лічильників мають певну зацікавленість у саме цій похибці», - додає Роман Малієв.

А ви вже згадали, який лічильник стоїть у вас? Тоді дивіться повні результати безпрецедентної повірки.

На 5 місці вітчизняний лічильник “Октава”, який виробляє завод “Генератор”. Його похибка на середньому споживанні +2,2% при максимально допустимій нормі відхилення у всього півтора відсотки.

Четверте місце – лічильник виробництва рівненського заводу “Самгаз” - плюс 1,8 % на користь облгазів.

Третє місце – італійський лічильник «Петро Фіорентіні», який на середньому споживанні показав 1,7% більше нуля. Відтак, усі ці лічильники мали б бути були забраковані і до експлуатації недопущені. Але саме лічильники цих виробників стоять в мільйонах українських осель!

Далі – трохи позитиву.

В межах похибки (+ 0,98) працює лічильник “Ямпіль”, що виробляється на Сумщині – і це друге місце. На першому ж місці опиняється німецький лічильник “Ельстер” із результатом +0,92%. Тобто він найбільш для вас економний: хоч і накручує більше, ніж ви спожили, але все ж в рамках дозволеного.

Висновок, погодьтесь, невтішний. Якісь більше, якісь менше, але всі протестовані лічильники – дурять. На відсоток або два – здається, ніби і небагато – але ж такі апарати встановлені у майже восьми мільйонах осель! І якщо у середньому кожен із них щомісяця зимою нараховує хоча б 200 кубометрів газу, то по сучасній його ціні у 8 із половиною гривень за кубометр – маємо загальні 10 мільярдів 360 мільйонів гривень, із яких в українців просто крадуть, виходить, 270 мільйонів гривень щомісяця! Це – саме ті ніби і невеличкі 2 відсотки накрутки наших лічильників.

Тож, якщо у вас є підозри (а тепер вони більш, ніж обґрунтовані), що лічильник вас обраховує, вихід один – експертна повірка. Це коштує 115 гривень. І, можливо, варто зробити це, аніж щомісяця ці ж 100 гривень переплачувати?

Олександр Крижанівський, Анастасія Заремба