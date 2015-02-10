ОПЕК відмовила Росії у статусі спостерігача

Росія готова увійти до ОПЕК в якості спостерігача.

Про це заявив сьогодні голова компанії "Роснефть" Ігор Сєчін, передає ТАСС.

"Ми готові співпрацювати, і в якості спостерігача були готові увійти, - сказав він. - Але вони хочуть бачити нас у складі ОПЕК, а ми не можемо увійти в ОПЕК через особливості видобутку, які властиві російській нафтовій промисловості".

"Ми не можемо працювати так, як працює ОПЕК, наша нафтова промисловість є приватизованою, є іноземні акціонери", - зазначив Сєчін.

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З іншого боку, за його словами, "умови видобутку відрізняються від умов видобутку в Африці або на Близькому Сході", до того ж російські компанії "не можуть так швидко регулювати збільшення або зниження рівня видобутку".

"ОПЕК в даний час нам не є єдиною структурою, є група країн, які проводять власну політику в рамках ОПЕК, і змушують з цим погоджуватися всіх інших учасників, і не всі члени ОПЕК витримують виконання рішень, прийнятих самою організацією", - зауважив глава "Роснефти".

У той же час, вважає Сєчін, "для довгострокового співробітництва наші можливості можна використовувати більш ефективно".