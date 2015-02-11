Росія більше не є світовим лідером з видобутку нафти

За підсумками 2014 року США стали світовим лідером з видобутку нафти, обігнавши Росію, пишуть "Ведомости" з посиланням на середньостроковий прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) до 2020 р.

За рік США збільшили видобуток на 1,5 млн бар./добу до 11,81 млн, аналогічний показник в Росії за цей період зріс на 50 000 бар./добу до 10,93 млн. Саудівська Аравія, як і раніше, займає 3 місце. Справа в тому, що МЕА при підрахунку видобутку не враховує газовий конденсат, який займає близько 15% сумарного видобутку країн ОПЕК. Завдяки цьому Саудівська Аравія є світовим лідером з видобутку рідких вуглеводнів.

Читайте такожРосія втратить більше всіх через падіння цін на нафту - аналітики енергоринкуНайближчим часом відрив лідера від переслідувачів буде зростати, прогнозує МЕА. Основний приріст видобутку в США до 2020 р. доведеться на сланцеву нафту: якщо в минулому році її видобуток склав 3,6 млн бар./добу, то до 2020 р. він зросте до 5,2 млн, прогнозує агентство. Загрозою цьому є висока закредитованість американських нафтових компаній, яка може обмежити їм доступ до фінансових ресурсів, йдеться у звіті агентства.

Торішнє падіння цін на нафту було своєрідним тестом для сланцевих виробників, при вартості нафти в $50/бар. тільки 40% з них знаходяться в зоні беззбитковості, зазначає МЕА. Проте низькі ціни змушують виробників уважніше ставитися до капзатрат, знижувати витрати і підвищувати ефективність, говориться в звіті. Деякі нафтові компанії, навпаки, почали вкладати великі гроші в нові території, сподіваючись знайти великі нафтоносні провінції найбільших в Америці родовищ сланцевої нафти Eagle Ford і Bakken.

Читайте такожMoody's погіршило прогноз рейтингу Росії до "негативного"Виклики, з якими зіткнулася Росія в минулому році, крім зниження цін на нафту, включають в себе західні санкції і падіння курсу рубля. Все це на тлі падіння видобутку на традиційних родовищах призведе до зниження добового видобутку на 560 000 бар. до 2020 р. Рік тому агентство прогнозувало зростання на 200 000 бар.

Але навіть без санкцій ситуація в російському нафтогазовому секторі непередбачувана, пише МЕА. Постійні зміни податкового режиму, непрозоре регулювання, а також загроза вилучення компаній на користь держави роблять інвестування в сектор досить ризикованим.