Ціни на нафту знову ростуть, аналітики вважають це тимчасовим явищем

На світових торгах у середу, 11 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі статистики зі США по запасах палива, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,31 до $56,74 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,55 до $50,57.

Запаси нафти в США виросли на 1,6 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі підвищення на 3,7 мільйона барелів.

На думку Міжнародного енергетичного агентства (IEA), США залишаться світовим лідером по зростанню видобутку нафти до 2020 року, незважаючи на падіння цін.

Читайте такожРосія більше не є світовим лідером з видобутку нафтиУправління енергетичної інформації США зберегло прогнози видобутку нафти в країні в 2015-2016 роках: за його розрахунками, в цьому році середньодобовий видобуток становитиме 9,3 мільйона барелів.

Як відзначають експерти, зростання видобутку в 2015 році, ймовірно, продовжиться, хоча трохи сповільниться. Це означає слабкий ринок і ще більш низькі ціни, зростання попиту не врятує ринок нафти.

За розрахунками експертів, Brent може опуститися нижче $56,21 за барель, а WTI - нижче $49,88.

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