Казахстан через посилення кризи знизить експортне мито на нафту

Казахстан знизить експортне мито (ЕТП) на нафту з 80 доларів до 60 доларів за тонну, повідомив міністр національної економіки Єрболат Досаєв, передає ІА Новини-Казахстан.

Казахстан з 12 березня 2014 року збільшив експортне мито на сиру нафту з 60 доларів до 80 доларів за тонну.

«ЕТП буде знижено разом з бюджетом. За нашими розрахунками, які на сьогодні зробили, ЕТП буде знижено до 60 доларів за тонну. Як тільки бюджет прийметься парламентом, з того моменту», - сказав він.

Досаєв висловив надію, що коригування бюджету, пов'язане з дорученнями президента про оптимізацію витрат, буде здійснено в короткі терміни. «Хотілося б, щоб до середини березня було прийнято постанову про реалізацію республіканського бюджету і відкрилося фінансування», - сказав він.

На засіданні уряду Назарбаєв доручив уряду скоротити витрати республіканського бюджету на 2015 рік на 700 мільярдів тенге, або на 10%.

Читайте такожУ Казахстані вже заговорили про відновлення митних кордонів в Євразійському союзі У свою чергу міністр енергетики Казахстану Володимир Школьник на засіданні пообіцяв, що до кінця березня поточного року будуть прийняті заходи по оптимізації оподаткування нафтовидобувних компаній для збереження рівня видобутку і виконання ними своїх соціальних зобов'язань.