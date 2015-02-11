Україна в січні імпортувала з Росії електроенергії на $4,7 млн

Україна в січні 2015 року імпортувала електроенергії з Росії в грошовому виразі на 4,669 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

Також повідомляється, що експорт електроенергії з України в січні в грошовому виразі становив 13,364 млн дол. При цьому понад 97% виручки припало на поставлену до Угорщини електроенергію.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомляв, що Україна в січні імпортувала близько 380 млн кВт/год електроенергії з Росії.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на постачання електроенергії.

31 грудня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна імпортуватиме електроенергію з РФ по 85 коп. за кВт/год.

Разом із тим, у середині січня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив розібратися з формулюваннями контрактів, оскільки в них АР Крим визначалася як «федеральний округ Російської Федерації». Демчишин пізніше повідомив, що словосполучення «федеральний округ» в остаточній редакції контрактів немає.

Читайте такожДемчишин обіцяє змінити договір на імпорт електроенергії з РФ

Заступник міністра енергетики Олександр Светелік 27 січня пояснив, що Україна підписала контракт на імпорт електроенергії з Росії для того, щоб уникнути звинувачень у крадіжці й оформленні перетікання між енергосистемами двох країн.

10 лютого завершила роботу комісія з проведення службового розслідування, пов'язаного з діяльністю посадовців Міністерства енергетики та вугільної промисловості й керівництва окремих державних підприємств під час підписання контрактів на імпорт електричної енергії з Російської Федерації та її поставок на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Відповідно до рішення уряду Секретаріат Кабінету міністрів передав МВС, Генеральній прокуратурі та СБУ матеріали службового розслідування.

Довідка УНІАН. У грудні минулого року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок із Росії, Південно-Африканської Республіки та Австралії.

Крім того, країна покриває дефіцит генеруючих потужностей в енергосистемі, здійснюючи імпорт електроенергії з Росії.