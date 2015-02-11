Україна в січні купила за кордоном вугілля на $146,6 млн

Україна у січні 2015 року імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 146,6 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, у січні було імпортовано 1,292 млн тонн цього палива. Найбільшими постачальниками були Росія, США і Південно-Африканська Республіка.

Імпорт вугілля з Росії у січні у грошовому вираженні становив 51,4 млн дол., зі США – 43,9 млн дол., з ПАР – 24 млн дол. На інші країни припало 27,3 млн дол.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту з України в січні в грошовому вираженні становив 521,017 млн дол. Більш як 90% виручки припадає на Словаччину.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 1,773 млрд дол. Імпорт з Росії у 2014 році у грошовому вираженні становив 1,1 млрд дол., зі США – 0,324 млрд дол., з Казахстану – 0,1 млрд дол. На інші країни припало 0,211 млрд дол.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту минулого року у грошовому вираженні становив 521 млн дол.

Довідка УНІАН. У грудні минулого року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт. За таких умов Україна розпочала імпорт вугілля дефіцитних марок з Росії, Південно-Африканської Республіки і Австралії.

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Крім того, країна покриває дефіцит генеруючих потужностей в енергосистемі, здійснюючи імпорт електроенергії з Росії.