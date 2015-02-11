Найбагатший російський олігарх пропонує владі не відбирати надприбутки у нафтових компаній

Систему оподаткування нафтової галузі необхідно змінити, оскільки в нинішньому вигляді вона веде до скорочення інвестицій на підтримку розробки родовищ.

Як пише РИА Новости, про це заявив голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг на "Відкритій трибуні" у нижній палаті російського парламенту.

"Система, яка працює зараз, є по суті фіскальною, викачує з нафової галузі ті надприбутки, які на сьогоднішній день відсутні. Це може призвести до того, що ми істотно скоротимо інвестиції в нафтову галузь навіть для підтримки розробки нинішніх непростих родовищ, які є у нас базовими", - розповів він.

Тому Вексельберг вважає важливим перехід від системи ПВКК до системи оподаткування доходів і прибутку.

Читайте такожBloomberg назвав найбагатшого росіянинаКрім того, на його думку, потрібно спростити систему переходу прав на розробку родовища у зв'язку з його відкриттям. Він зазначив, що частина таких законодавчих пропозицій уже готова, однак необхідно прискорити цей процес.

"Це приверне малий і середній бізнес для розробки невеликих і середніх родовищ і може значною мірою змінити структуру нашої нафтової галузі", - сказав Вексельберг.

Із 1 січня в РФ набули чинності зміни оподаткування нафтової галузі (так званий податковий маневр). За три роки поетапно скорочуються вивізні мита на нафту в 1,7 разу, а на нафтопродукти - в 1,7-5 разів із одночасним збільшенням ставки ПВКК на нафту в 1,7 разу і на газовий конденсат - у 6,5 разу.

Низка учасників ринку побоюються, що маневр різко підвищить привабливість експорту палива для нафтокомпаній. У результаті на внутрішньому ринку може виникнути дефіцит і зростуть ціни.