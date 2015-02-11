«Енергоатом» має намір залучити кредити на 750 млн гривень

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, оголосило тендерні торги із залучення трьох кредитів на загальну суму 750 млн грн терміном на 1 рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Енергоатом» планує відкрити дві мультивалютні кредитні лінії на 200 млн грн кожна, і одну - на 350 млн грн.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері та розкриття пропозицій - 11 березня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» в січні взяв у «Укрексімбанку» кредит на 750 млн грн строком на 1 рік і 70 млн грн у «Діамантбанку» також на рік.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.