Суд Амстердама зобов'язав Роснефть виплатити збитки колишнім акціонерам ЮКОСа

Суд Амстердама визнав, що «Роснефть» та її колишня структура «Промнефтьстрой» зобов'язані відшкодувати збитки Yukos International (належить колишнім акціонерам ЮКОСа). Розмір збитків не вказується, він буде розглядатися судом окремо, пише РБК.

Представник «Роснефти» поки не прокоментував ситуацію.

«Профнефтьстрой» - колишня структура «Роснефти», котра ще в 2007 році в ході банкрутства ЮКОСа отримала контроль над Yukos Finance, що у контролювала частину зарубіжних активів нафтової компанії. У 2007 році в ході банкрутства ЮКОСа «Промнефтьстрой» придбала голландську Yukos Finance на конкурсних торгах приблизно за $300 млн. Найбільшими активами Yukos Finance були контрольний пакет литовського нафтопереробного заводу Mazeikiu nafta і майже половина словацького нафтопроводу Transpetrol. Але ці активи так і не дісталися «Роснфети» - колишні акціонери ЮКОСа їх перевели їх у два так звані штихтинги (stichting), а компанії отримали натомість депозитарні розписки.

Читайте також"Роснефть" просить близько $19 млрд із коштів пенсійного стабфондуУ 2006-2008 роках Yukos International продала 53,7% акцій Mazeikiu nafta за $1,2 млрд і 49% акцій словацької трубопровідної компанії Transpetrol за $240 млн. Але в березні 2008 року «Промнефтьстрой» і «Роснефть» домоглися арешту рахунків Yukos International. Yukos заявляла, що рішення суду Амстердама обмежило її здатність інвестувати кошти в найнадійніші активи, такі як дорогоцінні метали. Це рішення згодом було скасовано Верховним судом Нідерландів.

Компанія Yukos International UK BV вимагала стягнути з «Роснефти» і з відповідачів у рахунок відшкодування понесених збитків $333 млн, плюс відсотки на цю суму з лютого 2011 року. Приводом для позову став арешт банківського рахунку Yukos International UK B.V., який був проведений у 2008 році за рішенням Третейського суду Амстердама у зв'язку з арештом і ліквідацією ЮКОСа. Суд почав розглядати справу у 2012 році, а восени того ж року «Роснефть» подала заперечення на позов, заявивши, що суд належним чином виніс наказ про арешт і що компанія Yukos International UK B.V. не зазнала жодних збитків унаслідок розміщення своїх коштів на процентному рахунку, обраному нею самою.