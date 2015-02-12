Нафта сьогодні дорожчає, незважаючи на її надлишок на ринку

На 8.47 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,34 до $55,00 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,72 до $49,56. У середу Brent подешевшала на 3 відсотки, а WTI - більш ніж на 2 відсотки, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти у США минулого тижня зросли на 4,9 мільйона барелів до рекордного обсягу, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі підвищення на 3,7 мільйона.

"Сьогодні варто очікувати відновлення цін після їх падіння", - написав у звіті аналітик Phillip Futures в Сінгапурі Деніел Енг.

Ціна на Brent піднялася на 30 відсотків порівняно з зазначеним у січні мінімумом $45,19 за барель, але дані як і раніше говорять про надлишок нафти на світовому ринку.

Читайте такожНайбагатший російський олігарх пропонує владі не відбирати надприбутки у нафтових компаній"Важко з упевненістю казати про те, що ринок нафти перейшов до зростання. Скорочення капіталовкладень нафтовими компаніями відіб'ється на їх активності тільки через кілька місяців", - написали у звіті аналітики Nomura.

Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі зустрівся з головою ради директорів Газпрому Віктором Зубковим і міністром юстиції Алжиру Тайебом Лухом, щоб обговорити співпрацю ОПЕК з країнами, що не входять до картелю, повідомило саудівське інформаційне агентство SPA.