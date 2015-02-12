Китай зібрався збільшити видобуток сланцевого газу в 23 рази

Китай до 2020 року збільшить видобуток сланцевого газу в 23 рази - до 30 млрд кубометрів.

Як пише ТАСС із посиланням на ділове видання "Мейжі цзінцзі синьвень", частка сланцевого газу в загальному обсязі природного газу, що видобувається в КНР, збільшиться з 1 до 15%

"Минулого року на території Китаю було пробурено 200 свердловин. Таким чином, цей вид палива зараз видобувається з 400 свердловин", - цитує видання провідного аналітика "China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Чень Вейдуна. В осяжному майбутньому кількість свердловин збільшуватиметься на кілька сотень щорічно. Збільшення обсягів видобутку сланцевого газу сприятиме зниженню споживання вугілля і скороченню рівня викидів в атмосферу, додав він.

Читайте такожУкраїна має понад 35 трлн кубометрів запасів газу на нетрадиційних родовищахДля більшості міст Центрального і Східного Китаю щільна пелена смогу вже стала звичним явищем. Однією з причин його виникнення стало масове розміщення в Центральному та Східному Китаї промислових виробництв. Особливо важка ситуація складається в опалювальний сезон, коли працюють на повну потужність вугільні електростанції, й котельні викидають у повітря вугільний пил.

Видання зазначає, що Китай збільшує споживання природного газу також й у зв'язку з прийнятими на себе зобов'язаннями перед іншими країнами. У листопаді 2014 року КНР і США домовилися зменшити викиди парникових газів майже на третину протягом найближчих 20 років. При цьому Китай починаючи з 2030 року припинить нарощувати викиди в атмосферу.