Україна сьогодні хоче відновити постачання газу через Польщу

Український «Нафтогаз» відсьогодні має намір відновити постачання газу через Польщу, припинені з початку 2015 року.

Про це свідчать дані оператора польської газотранспортної системи Gaz System, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Сьогодні через Польщу до України планується прокачати близько 107 тис. кубометрів газу за технічної можливості в 4 млн кубометрів.

Прес-секретар Gaz System Малгожата Полковска повідомила УНІАН, що польська компанія не обмежувала обсяги постачання газу до України, які реалізуються на так званій «непостійній підставі» і можуть у будь-який момент бути зменшені в разі технічної необхідності.

«Технічних проблем немає. Таку кількість замовив клієнт», - відзначила вона.

Читайте такожУкраїна відновила імпорт газу з УгорщиниЯк повідомляв УНІАН, директор з питань розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на початку лютого повідомив, що Україна розраховує відновити реверсні постачання газу за маршрутом з Польщі в тестовому режимі найближчим часом.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною, з якої Україна почала поставляти газ з Європи (ще наприкінці 2012 року), вона володіє найменшими можливостями з постачання порівняно із Словаччиною і Угорщиною, через територію яких можна прокачати у декілька разів більший обсяг газу.

З 15 квітня минулого року, коли «Нафтогаз» відновив постачання газу через Польщу, по цьому маршруту він прокачав близько 900 млн кубометрів газу або в середньому 3,5 млн кубометрів на добу.