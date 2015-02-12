МВФ: "Нафтогаз" повинен стати беззбитковим до квітня 2017 року

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує досягнення беззбитковості основного нафтогазового монополіста країни - Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - до квітня 2017 року, говориться в заяві Фонду, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Влада України демонструє свою рішучість в терміновому і жорсткому реформуванні енергетичного сектора. Уряд вже розробив стратегію істотного підвищення енергоефективності та енергонезалежності, підвищення власного видобутку енергоресурсів і реструктуризації «Нафтогазу», - говориться в заяві. – Частиною цієї стратегії є реабілітація «Нафтогазу», скорочення його залежності від бюджетного фінансування і впровадження прискореного графіка вирівнювання тарифів на тепло і газ, що дозволить («Нафтогазу» - УНІАН) досягти повної беззбитковості до квітня 2017 року. Одночасно буде впроваджена система надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим».

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Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що в 2015 році, згідно з програмою реформ, передбаченою новою програмою співпраці з МВФ, Кабмін виділить 12,5 млрд грн на компенсацію підвищених тарифів на газ і тепло для населення.

Раніше в уряді прогнозували досягнення беззбитковості «Нафтогазу» за допомогою вирівнювання тарифів і скорочення бюджетних субсидій компанії до кінця 2018 року.