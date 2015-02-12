Україна відновила імпорт газу через Польщу

Україна сьогодні, 12 лютого, відновила імпорт природного газу через територію Польщі, поставки якого були зупинені з 1 січня 2015 року, повідомив УНІАН керівник відділу зі зв'язків із громадськістю "Укртрансгазу" Максим Белявський.

"Підтверджуємо інформацію, що з'явилася, про відновлення з 12 лютого поставок газу з території Польщі до України на рівні близько 110 тис. куб. м на добу", - сказав Белявський.

Також він розповів, що станом на 10 лютого з Європи надійшло 43 млн. куб. м газу. З них 5 млн. припадає на поставки через територію Угорщини.

За словами Белявського, в лютому Україна імпортувала 29,3 млн. куб. м газу з боку Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Україна відновила імпорт природного газу через територію Угорщини, поставок якого не було з початку лютого цього року.

4 лютого прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Міністерство енергетики і вугільної промисловості України спільно з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» мають в літній період закачати в підземні газові сховища країни максимально можливий обсяг газу за максимально прийнятною для України ціною, а також скоротити наскільки можливо імпорт газу з Російської Федерації.

У січні цього року Україна скоротила імпорт газу на 20% порівняно з січнем 2014 року - до 2 млрд кубометрів. З Європи в січні було імпортовано 1,1 млрд кубометрів газу. Зокрема, зі Словаччини було поставлено 1 млрд кубометрів «блакитного палива», а з Угорщини – 0,1 млрд. При цьому імпорт газу з Росії становив 0,9 млрд кубометрів.

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Довідка УНІАН. Україна має три маршрути поставок «блакитного палива» з ЄС для зниження газової залежності від Росії - польський, угорський і словацький. Найбільш перспективним вважається словацький маршрут.

Польща стала першою країною, з якої Україна почала поставляти газ з Європи (ще наприкінці 2012 року). Вона має найменші можливості з поставок порівняно зі Словаччиною і Угорщиною, через територію яких можна прокачати у кілька разів більший обсяг газу.