Fitch прогнозує зниження транзиту російського газу через Україну





«Україна залишається однією з основних країн-транзитерів російського природного газу до Європи. Проте обсяги транзиту суттєво знизились після запуску Росією трубопроводу «Північний потік». Якщо в 2011 році обсяги транзиту становили 104 млрд кубометрів, то в 2014 році обсяги транзиту становили близько 62 млрд куб. м, - йдеться в повідомленні. - За оцінками Fitch, цей рівень може скоротитися до 50 млрд куб. м у 2015 році»

Крім того, Fitch прогнозує, що загальна плата за транзит в 2015 році становитиме близько 1,5 млрд дол. «Ми очікуємо, що загальна плата за транзит в 2015 році не перевищить 1,5 млрд дол. порівняно з 3,0 млрд дол., одержаними компанією («Нафтогаз України» - УНІАН) в 2011 році. У більш довгостроковій перспективі таке зниження може бути ще значнішим, зважаючи на прагнення "Газпрому" здійснювати транзит газу в обхід території України», - наголосили в Fitch.

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Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року російський монополіст "Газпром" заявив про рішення переспрямувати всі потоки газу, що йдуть нині через Україну, за іншими маршрутами з 2019 року. Проте в Україні таку заяву назвали «блефом». Також заступник голови Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчовіч за результатами зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм Міллером заявив, що для нього стали великою новиною плани «Газпрому» переспрямувати транзит газу через Україну.

Водночас, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не раз заявляв, що Україна в повному обсягу забезпечує транзит газу до Європи. Більше того, Україна підтримала ініціативу ЄС про відновлення моніторингу транзиту природного газу через свою територію до країн Європи.

Згідно з контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації за недостатні обсяги його прокачування через Україну.