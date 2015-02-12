В Україні продовжує дорожчати бензин

Споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні станом на 10 лютого становили в середньому 18,13 грн, збільшившись на 5,2% за першу декаду місяця. Про це свідчать дані моніторингу цін соціальних товарів Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, середня ціна дизпального за цей період також зросла - на 5,5%, до 17,79 грн.

У регіональному розрізі ціни на бензин марки А-95 найбільше зросли в Чернівецькій і Тернопільській областях, де середня вартість літра палива становила 18,76 грн і 18,05 грн, збільшившись на 8,4% і 7,4%, відповідно. Найдорожче літр бензину коштує у Львівській області – 18,89 грн, при цьому за цей період його ціна зросла на 7,1%. У Києві літр бензину коштує 18,09 грн, подорожчавши на 5,4% в першій декаді лютого.

Вартість дизпального найбільше зросла в Київській і Волинській областях – до 18,35 грн і 18,05 грн за літр, збільшившись на 9,5% і 8,6%, відповідно. Лідером з подорожчання дизпального виявилася Львівська область, де його середня ціна становила 18,50 грн/л. У столиці літр дизельного пального коштує 17,96 грн, воно подорожчало на 7,5% в першій декаді лютого.

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Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні станом на 30 січня 2015 року становили в середньому 17,24 грн, дизпальне – 16,87 грн.