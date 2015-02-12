"Нафтогаз" витратить 2,7 млн євро на суд із "Газпромом"

Згідно з повідомленням, у 2014 році супровід арбітражних проваджень за позовом «Нафтогазу» до «Газпрому» забезпечувала Wikborg, Rein & Co. Вибір цієї компанії був зумовлений її успішним досвідом ведення справ у сфері енергетики і природного газу на користь покупців енергоресурсів.

При цьому наголошується, що в січні 2015 року між «Нафтогазом» і Wikborg, Rein & Co відбулися переговори щодо подальшого супроводу арбітражних проваджень. Предметом закупівлі є юридичні послуги (забезпечення захисту прав та інтересів України під час врегулювання суперечки між «Нафтогазом» і «Газпромом»). Очікувана вартість закупівлі становить 2,740 млн. євро.

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в 2014 році залучив норвезьку Wikborg, Rein & Co для захисту своїх інтересів під час врегулювання спорів з «Газпромом».

Україна в 2014 році впродовж півроку не одержувала російський газ через невизначеність умов його постачання, ціни палива, а також механізму сплати наявних боргів.

У результаті досягнутих наприкінці жовтня минулого року домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу Україна відновила імпорт російського газу з грудня 2014 року, здійснивши попередню оплату.

Крім того, до кінця 2014 року Україна погасила 3,1 млрд дол. газового боргу перед Росією.

Водночас, досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови постачання російського газу до України, а також ціну палива має визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом влітку минулого року.

Довідка УНІАН. Компанія Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA представляла інтереси покупців у сфері енергетики і природного газу у більш ніж 20 арбітражних розглядах за ціною на газ, а також у близько 40 офіційних переговорах щодо перегляду ціни на газ з 2001 року. Компанія також має успішний досвід ведення справ проти «Газпрому». Зокрема, Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA супроводжувала арбітражне провадження у справі RWE CZ проти Gazprom Export. Провадження завершилося в 2013 році винесенням постанови на користь RWE. Компанія також має значний досвід позасудового врегулювання спорів щодо зміни ціни на газ.