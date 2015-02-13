Єврокомісія має намір негайно відновити тристоронні переговори з енергетичних питань – Юнкер

"Ми знову розпочнемо тристоронні переговори щодо енергетики, щоб зима 2015 не повторила події попередніх зим. І ці переговори розпочнуться негайно", - заявив він у четвер в Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася по завершенні самміту ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

Крім того, Юнкер повідомив, що Комісія також перевіряє вплив різних аспектів угоди про зону вільної торгівлі між Україно та ЄС на Росію.

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Відповідаючи на запитання щодо можливого перегляду Угоди про асоціацію, президент ЄК зазначив, що позиція залишається незмінною - –документ переглядати не буде. „Ми тільки перевіримо вплив Угоди про асоціацію з Україною на російську економіку і у світлі цієї оцінки ухвалимо необхідні рішення”, - наголосив Юнкер.

Він також зазначив, що ЄК „поступово, але впевнено буде просуватися вперед до питання торгівельних відносин ЄС з Євро-азійською спільнотою. „Ми також будемо готуватися до цього, коли прийде час”, - додав президент ЄК.