Ціна нафти Brent перевищила рубіж у $60
08:47, 13 лютого 2015Енергетика
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Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту WTI збільшилася на 1,3%, до 51,85 долара за барель
REUTERS
Світові ціни на нафту в п'ятницю зростають на повідомленнях низки енергетичних компаній про запровадження програм зі скорочення витрат і виробництва, свідчать дані торгів, передає Прайм.
Сьогодні вранці вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent зросла на 1,5% - до 59,99 долара за барель, при цьому в ході торгів вартість вже піднімалася до 60,01 долара за барель вперше з грудня 2014 року.
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Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту WTI збільшилася на 1,3%, до 51,85 долара за барель.
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