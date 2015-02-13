Ціна нафти Brent перевищила рубіж у $60

Світові ціни на нафту в п'ятницю зростають на повідомленнях низки енергетичних компаній про запровадження програм зі скорочення витрат і виробництва, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Сьогодні вранці вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent зросла на 1,5% - до 59,99 долара за барель, при цьому в ході торгів вартість вже піднімалася до 60,01 долара за барель вперше з грудня 2014 року.

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Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту WTI збільшилася на 1,3%, до 51,85 долара за барель.